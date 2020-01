Nintendo explore constamment les nouvelles technologies, intéressé par la réalité augmentée

Dans une interview avec Nikkei, Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a discuté de la position de la société sur la réalité augmentée et plus encore.

Furukawa a noté que le Big N «recherche et développe constamment de nouvelles technologies» et qu’il y a des discussions entre les équipes matérielles et logicielles. En ce qui concerne l’AR en particulier, il a déclaré que Nintendo recherchait activement comment l’utiliser.

Voici notre traduction complète de l’interview japonaise:

Sur des entreprises comme Apple entrant sur le marché en mettant l’accent sur la RA, et sur l’application agressive des nouvelles technologies par les entreprises américaines.

Furukawa: Ce que je ne veux pas que le public comprenne mal, c’est que nous ne tournons pas le dos aux nouvelles technologies – nous recherchons et développons constamment. Nos équipes de développement de matériel évaluent toutes sortes de nouvelles technologies disponibles à ce jour et consultent nos développeurs de logiciels. S’ils déterminent qu’une technologie peut être utilisée avec un jeu, ils l’utiliseront. Nous ne changerons pas cette approche fondamentale à l’avenir.

Quant à l’AR, c’est certainement l’un des nombreux aspects qui nous intéressent. Nous recherchons actuellement les façons intéressantes de l’utiliser.

Dans la même interview, Furukawa a été interrogé sur le cloud gaming. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire ici.

en relation