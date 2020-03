Nintendo fait don de 9500 masques aux intervenants locaux

Avec une pénurie mondiale de masques de protection mettant en danger ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre Covid-19, Nintendo a regardé dans son arrière-boutique et a trouvé 9500 masques respiratoires à particules N95, qui sont donnés aux intervenants à proximité des opérations américaines de la société.

Dans un message de remerciement sur le site de la ville de North Bend, Washington, où se trouve le centre d’emballage et de distribution de Nintendo of America, il est rapporté que «le représentant de Nintendo Jerry Danson a contacté Eastside Fire & Rescue (EF&R) pour faire un don généreux de plus de 9 500 N95 Masques respiratoires contre les particules. »

Si vous vous demandiez pourquoi Nintendo, de toutes les entreprises, aurait tant de choses à traîner alors qu’elles manquent d’approvisionnement ailleurs, elles avaient été achetées il y a quelque temps pour une “planification de préparation aux urgences” et stockées. Avec un besoin si grand pour les masques – ils sont «parmi les articles les plus demandés pour les premiers intervenants et les fournisseurs de soins de santé» – Nintendo a pensé que quelqu’un d’autre pourrait les utiliser davantage.

Un masque N95Photo: CDC

Les masques N95 (également appelés P2) vont un peu plus loin que votre masque chirurgical moyen, car ils sont conçus pour vous empêcher de respirer des particules (généralement des débris) dans l’air. Nous nous sommes tous habitués à eux ici en Australie pendant la crise des feux de brousse au début de l’année, et une charge utile de 9500 d’entre eux à un moment comme celui-ci, c’est comme remettre une boîte d’or.

“Cette crise est sans précédent”, conclut le communiqué de la ville. «La sûreté et la sécurité des membres de la communauté est primordiale dans notre mission quotidienne. Les communautés desservies par City of North Bend et Eastside Fire & Rescue apprécient profondément le généreux don de Nintendo. »

