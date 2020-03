Nintendo fait don de milliers de masques pour lutter contre le coronavirus

Nous vivons actuellement une ère qui ressemble plus à un jeu vidéo qu’autre chose, et c’est que ce fichu coronavirus est malheureusement présent dans le monde entier. Cependant, face à l’adversité, les gens prennent le côté plus humain que nous avons en nous. Beaucoup sont déjà des dons qui ont été faits pour lutter contre la cause, des entreprises qui laissent leurs portes ouvertes pour que les gens puissent obtenir de la nourriture, ou même des propriétaires d’imprimantes 3D travaillent pièce par pièce pour imprimer des respirateurs ou des écrans de protection.

Nintendo donne des masques pour arrêter le coronavirus

L’une de ces sociétés qui a fait un don à la cause est Nintendo elle-même. Big N a rejoint la cause et a fait un don à la ville nord-américaine de North Bend, Washington des milliers de masques. Cela a été confirmé par le représentant de Nintendo Jerry Danson dans un communiqué, dans lequel il dit qu’il a contacté le Eastside Fire and Rescue pour faire don de milliers de masques FFP2 (sur le continent américain N95). Il convient de noter que ces types de masques sont actuellement les plus demandés dans le monde, car ils empêchent la propagation et l’exposition au virus.

De tels gestes valent beaucoup. De NextN, nous faisons tout notre possible pour que ces jours difficiles servent de voie d’évasion. Vous savez déjà: #YoMeQuedoEnCasa

