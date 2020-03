Nintendo fait don de milliers de masques respiratoires à des équipes de pompiers et de sauvetage aux États-Unis

De nombreuses grandes entreprises à travers le monde font actuellement leur part pour aider à lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus et maintenant Nintendo a rejoint le combat.

Comme les masques respiratoires N95 figurent parmi les articles les plus demandés par les premiers intervenants et les prestataires de soins de santé, le site de production de North Bend de Nintendo en Amérique du Nord a généreusement fait don de milliers de masques faciaux et d’autres équipements de protection individuelle à Eastside Fire & Rescue.

L’un des milliers

Le représentant de Nintendo, Jerry Danson, a déclaré que les masques étaient nécessaires en cette période de crise. Voici une partie du communiqué de presse:

Danson a déclaré que les masques avaient été achetés à l’origine pour la planification de la préparation aux situations d’urgence; cependant, au milieu de la crise du COVID-19, on savait qu’il fallait en faire ailleurs. Le personnel d’Easttside Fire & Rescue distribuera les masques dans toute la région pour répondre aux besoins immédiats, y compris la ville de North Bend.

Comme cette crise est sans précédent, la sûreté et la sécurité des membres de la communauté est primordiale.

Les communautés desservies par City of North Bend et Eastside Fire & Rescue apprécient profondément le généreux don de Nintendo.

.