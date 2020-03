Nintendo fait don de milliers de respirateurs aux États-Unis

De nombreuses entreprises à travers le monde se joignent à la lutte contre les coronavirus, et maintenant Nintendo a décidé de participer en faisant don de milliers de masques respiratoires au personnel de premiers soins États Unis.

Les masques respiratoires N95 figurent parmi les articles les plus demandés par le personnel de premiers secours et les prestataires de soins de santé, et Nintendo dans Amérique du Nord ont décidé de donner des milliers de ces masques, ainsi que des équipements de protection supplémentaires au département Eastside Fire & Rescue.

Jerry danson, représentant de NintendoIl a dit que des masques étaient nécessaires en ces temps de crise. Voici un extrait du communiqué de presse:

Danson a déclaré que les masques avaient été initialement achetés pour la planification d’urgence; cependant, à la suite de la crise du COVID-19, il savait qu’ils étaient nécessaires ailleurs. Le personnel d’Eastside Fire & Rescue distribuera les masques dans toute la région pour traiter les cas immédiats, y compris la ville de North Bend. »

Source: North Bend

