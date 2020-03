Nintendo ferme sa campagne Kickstarter pour violation de droits d’auteur sur Animal Crossing

Nintendo est bien connu pour protéger naturellement ses produits et ses marques, il n’est donc pas surprenant que le géant du jeu ait intenté une action en justice contre une campagne Kickstarter reconnue coupable de violation du droit d’auteur.

Le «New Adventures Passport Travel Holder» a été lancé avec un objectif de financement de 1 000 £, offrant aux contributeurs un porte-passeport, des étiquettes à bagages et une longe pour leur argent. Cela peut sembler assez innocent en soi, mais la publicité a fait la promotion du produit comme étant “mignon animal couverture de passeport motif pour votre Nouveau aventures traversée le horizons! “(Mots en gras ajoutés pour souligner).

Oh, et ça ressemble à ça.

Ouais.

La page Kickstarter se lit désormais comme suit: “Le titulaire de voyage New Adventures Passport est l’objet d’un litige de propriété intellectuelle et n’est actuellement pas disponible”. Il aurait réussi à gagner 34 000 £ en soutien aux bailleurs de fonds avant la fermeture.

Une réclamation DMCA (Digital Millennium Copyright Act) peut également être consultée en ligne.

Nintendo détient les droits d’auteur dans tous les aspects de sa franchise de jeux vidéo Animal Crossing, y compris, mais sans s’y limiter, le travail audiovisuel, l’imagerie et les représentations de personnages fictifs couverts par le droit d’auteur américain …

La campagne signalée affiche des images des personnages et images d’Animal Crossing protégés par les droits d’auteur de Nintendo dans le cadre de la création de produits qui font une utilisation non autorisée des personnages et des images d’Animal Crossing de Nintendo, tous en violation des droits de Nintendo.

Dans d’autres nouvelles juridiques récentes, Nintendo a ciblé un certain nombre de projets Super Mario dans le titre PS4 Rêveset a vu sa demande de rejeter un procès pour dérive Joy-Con rejetée.

Quand les gens apprendront-ils à ne pas jouer avec Nintendo, hein?

