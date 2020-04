Nintendo fermera la boutique en ligne Wii U et 3DS dans plusieurs pays d’Amérique latine

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Les plateformes de jeux vidéo et de distribution de contenu pour consoles ne sont pas éternelles et à un moment donné elles cessent d’être des affaires pour les entreprises, ce qui implique la fermeture inévitable. Dans le cas de Nintendo, les choses sont plus accélérées car la société japonaise ne maintient généralement pas les opérations de ses services pendant longtemps après l’arrêt d’une console ou n’est plus pertinente pour le marché et aujourd’hui, il a été révélé que la fin de la eShop pour Wii U et 3DS est proche dans certains pays d’Amérique latine.

À travers une publication sur le site de support pour l’Amérique, Nintendo a annoncé que le 31 juillet sera le dernier jour où l’eShop fonctionnera pour Wii U et 3DS dans certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes. En ce sens, la société a clairement indiqué que la version de la plate-forme de distribution pour ces pays est équivalente à une version limitée, c’est pourquoi au cours de son existence, elle a offert des services de base. Cela signifie, comme l’a révélé la même entreprise, que l’eShop au Mexique et au Brésil pour Wii U et 3DS continuera de fonctionner normalement car ce sont des versions complètes de la plate-forme et ne sont pas soumises à fermeture pour le moment.

Selon Nintendo, les utilisateurs de Wii U et 3DS des pays suivants doivent utiliser leurs codes, télécharger le contenu qu’ils n’ont pas sur leurs consoles, y compris les jeux complets, les mises à jour et les DLC, avant la date indiquée, une fois qui arrive il n’y aura aucun moyen de réclamer ce qui précède:

Anguilla

Antigua et Barbuda

Argentine

Aruba

Bahamas

Barbade

Belize

Bermudes

Bolivie

Îles Vierges britanniques

Îles Caïmans

Chili

La Colombie

Costa Rica

Dominique

République Dominicaine

Équateur

Le sauveur

Guyane française

Grenade

Guadalupe

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras

Jamaïque

Martinique

Montserrat

Antilles néerlandaises

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Saint-Kitts-et-Nevis

Santa Lucia

Saint-Vincent

Surinam

Trinité et Tobago

Îles Turques et Caïques

Îles Vierges américaines

Uruguay

Venezuela

.