Nintendo fêterait 35 ans de «Super Mario» avec des remasters

Super Mario, l’une des franchises les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo, célébrera son 35e anniversaire cette année. C’est en 1992 que Super Mario Bros.a vu le jour sur la Nintendo Entertainment System (NES), marquant ainsi le début d’une saga qui est toujours restée l’une des plus populaires au monde, et qui pour l’entreprise représente l’un de ses principales sources de revenus. Bien sûr, ceux de Kyoto envisagent une grande fête.

Super Mario 3D World, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy reviendraient

Selon diverses sources importantes de l’industrie, notamment Eurogamer, Video Games Chronicle et Gematsu, Nintendo prévoit de célébrer le 35e anniversaire de Super Mario en publiant plusieurs remasters de la saga sur le Switch, ainsi qu’un tout nouveau titre. Ces propositions constitueraient son principal pilier des lancements en 2020, selon les médias précités.

Les titres qui reviendraient sous forme de remasters incluent une version Deluxe de Super Mario 3D World, même qui ajouterait de nouveaux niveaux. D’autres bénéficiaires seraient Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy; Cette dernière est toujours considérée comme l’une des références maximales pour les plateformes. C’était l’un des jeux les plus acclamés sur la Wii, et depuis des années, il y a eu des spéculations sur son possible retour, soit remasterisé, soit avec un troisième opus.

Concernant le nouveau titre, les sources indiquent que ce serait le Paper Mario fait ses débuts sur le Switch. Cependant, pour le moment, on ne sait pas si la société prévoit de lancer les remasters séparément ou dans le cadre d’une collection. Le plan de Nintendo était d’officialiser les annonces au cours de l’E3 2020, mais le salon de Los Angeles a été annulé en raison du coronavirus. Pour le moment, on ne sait pas si l’habituel Nintendo Direct de juin est toujours d’actualité.

Video Games Chronicle fournit des informations supplémentaires sur la célébration. Par exemple, Nintendo lancerait un nouvelle collection de figurines Amiibo de Super Mario, et publierait de nouvelles informations sur leur attraction aux Universal Studios au Japon. L’intention est d’ouvrir le parc en novembre de cette année, cependant, la pandémie de COVID-19 a ruiné un nombre infini d’événements au cours des derniers mois. Le paysage mondial devra s’améliorer plus tôt si Nintendo veut atteindre son objectif.

