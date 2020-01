Nintendo fournit une mise à jour sur son extension IP, dit qu’il commence à voir des résultats

Depuis 2015, Nintendo a travaillé dur pour augmenter le nombre de personnes qui ont accès à son IP. Pour ce faire, il étend ses activités au-delà de son cœur de métier dédié aux plateformes de jeux vidéo. Cela comprend l’ouverture de magasins officiels, de parcs à thème et même un plan pour transformer Super Mario en un film cinématographique.

Dans cet esprit, le président Shuntaro Furukawa a maintenant fourni une mise à jour lors du dernier briefing financier de l’entreprise. Il a commencé par dire que la société commençait à voir les résultats de ses efforts et a ensuite reconnu l’état actuel de chaque initiative. Le premier dont il a discuté était le magasin Tokyo de Nintendo, qui a été lancé en novembre dernier:

Bien que Nintendo TOKYO n’ait pas d’impact important sur nos résultats financiers, le magasin sert de base pour transmettre l’attrait de la propriété intellectuelle de Nintendo, et nous pensons que ce sera un point de contact fixe très efficace entre Nintendo et les consommateurs.

Le plan avec le magasin est de continuer à analyser les réactions des consommateurs, puis d’envisager la possibilité de s’étendre à d’autres emplacements à l’intérieur et à l’extérieur du Japon.

Furukawa a poursuivi en abordant l’expansion de Nintendo dans les parcs à thème. Il a expliqué que le partenariat de l’entreprise avec Universal Parks & Resorts était une initiative “particulièrement importante” visant à accroître le nombre de personnes ayant accès à Nintendo IP.

Le film qu’il développe en partenariat avec Illumination en est un autre des plus grands exemples. Furukawa a déclaré que ce projet particulier progressait “en douceur” et visait actuellement une sortie en salles en 2022:

Il s’agit d’un projet auquel Nintendo participe de manière proactive depuis son développement et sa production, et nous en détiendrons également les droits afin que le film puisse être exploité pour des opportunités commerciales. Le film sera produit conjointement par M. Shigeru Miyamoto, Directeur Représentant et Fellow chez Nintendo, ainsi que M. Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination.Le financement de ce film sera assuré par Nintendo et Universal Pictures, et Universal Pictures sera gérer également la distribution et la promotion du film.

Enfin, il a été question de l’expansion via les appareils mobiles – Furukawa réitérant comment Nintendo continuerait à utiliser les appareils intelligents pour présenter aux nouveaux consommateurs ses personnages, ses mondes et son gameplay.

