Nintendo France réparera désormais Joy-Cons même si la garantie a expiré

La Nintendo Switch est une console incroyable, mais elle présente des problèmes, principalement liés aux Joy-Cons. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, les Joy-Cons ont quelque chose appelé Joy-Con Drift, ce qui signifie essentiellement que même si vous ne touchez pas le Joy-Con, le stick analogique se déplacera toujours en raison de la dérive.

Maintenant, c’est un gros problème car il vous empêche de jouer à la plupart des jeux, car vous lutterez toujours contre la dérive. Le problème est si grave que Nintendo France a été appelé par une association française des droits des consommateurs.

Après avoir été appelé par l’association française des droits des consommateurs, le directeur de Nintendo France, Philippe Lavoué, explique en détail ce que Nintendo prévoit de faire face à la situation. Comme lors d’un entretien avec le média français Lemonde.

Lavoué, a déclaré que Nintendo est «consciente» de la situation et qu’ils prévoient d’organiser des réparations ou des remplacements pour tout Joy-Cons défectueux même s’ils ne sont pas sous garantie.

“Nous sommes au courant des récents rapports, mais à la connaissance de Nintendo France, le nombre de cas est extrêmement faible”, a expliqué Philippe Lavoué en réponse, ce 8 janvier. Il explique également que Nintendo a donné des “instructions spécifiques” à ses après- service de vente et à ses partenaires afin que les contrôleurs défectueux puissent être réparés ou remplacés sans difficulté, et «même lorsque la garantie commerciale a expiré».

Maintenant, c’est une excellente nouvelle, car Nintendo France avait déclaré précédemment qu’elle refuserait de réparer tout Joy-Con s’il était hors garantie, à moins que vous ne l’ayez payé de toute façon. Heureusement, l’association française des droits des consommateurs les a appelés et ils sont en train de changer la façon dont ils gèrent les Joy-Cons défectueux.

Avez-vous rencontré le problème Joy-Con Drift? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

PLUS: La réédition de Doom 64 a été retardée

PLUS: Doom et Doom II ne nécessitent plus de connexion Bethesda.net