Nintendo garantit que les ventes en Amérique du Nord et en Europe ne seront pas affectées par l’épidémie de coronavirus de Wuhan

Plus tôt cette semaine, Nintendo Co. Ltd. avait publié une déclaration officielle confirmant que la récente épidémie de coronavirus de Wuhan avait mis un frein à la production de consoles Switch pour le marché japonais. Certaines personnes craignant que cela ne se vérifie dans le monde entier, l’une des succursales occidentales de Nintendo est intervenue pour clarifier la situation.

Dans une récente déclaration à Kotaku, Nintendo of America a assuré que l’épidémie n’aurait pas d’impact sur leur offre mondiale plus large de produits Switch. En tant que tel, la société ne prévoit pas de problèmes avec les ventes et les précommandes de ses produits aux États-Unis ou en Europe:

«Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus nCoV 2019. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous tenons à exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile. »

À tout le moins, il semble que les fans de Nintendo dans l’Ouest ne devraient pas rencontrer de problèmes pour saisir la console et ses jeux pour l’instant. Nous vous ferons rapport chaque fois que nous aurons de nouvelles informations sur la situation.

