Nintendo intensifiera ses mesures de précaution contre le coronavirus

La menace posée par le coronavirus continue de faire parler de lui dans le monde entier. Les entreprises de l’industrie du divertissement électronique ont dû trouver des alternatives pour réduire les risques de contagion. L’une des entreprises que les entreprises mettent en œuvre est le travail à distance, via Internet. Après que plusieurs sociétés l’aient fait, Nintendo a confirmé qu’elles prendraient également ces précautions.

Dans une déclaration envoyée à Kotaku aujourd’hui, Nintendo of America a annoncé qu’elle autoriserait les travailleurs de certaines régions des États-Unis à ne pas se rendre dans les bureaux pour travailler, mais à la place, ils devront prendre exercer leurs activités à domicile, afin de réduire le risque d’infection.

Au cas où vous l’auriez manqué: Bien que la situation ne soit pas celle indiquée, l’E3 2020 est toujours debout.

“Nintendo of America a pris la mesure de précaution de permettre aux employés de NOA [Nintendo of America] dans les États de Californie et de Washington, la possibilité de travailler à domicile. La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue. Nous continuons de suivre de près le développement de COVID-19 et exprimons notre préoccupation et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 », a indiqué la société dans le communiqué.

Comme vous pouvez le voir, cette mesure ne sera appliquée qu’à certaines villes des États-Unis, en particulier en raison de l’augmentation des cas qui ont été récemment enregistrés dans des endroits de la région et s’ajoutent aux mesures de précaution que plusieurs entreprises ont annoncées ces derniers jours, comme Microsoft. Nous vous tiendrons informés de cette situation.

Et vous, pensez-vous que les actions de Nintendo sont les bonnes? Quelle autre précaution prendriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises ont annulé ou reporté les événements à venir, l’un des exemples les plus récents est celui de SXSW 2020, qui aurait lieu très prochainement. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité du coronavirus, nous vous invitons à consulter cette page.

