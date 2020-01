Nintendo Japan ne servira plus la Wii d’origine

Photo: NintendoKotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Aujourd’hui, Nintendo Co. Ltd. a annoncé la fin du service de réparation de la Nintendo Wii d’origine.

La console a été lancée au Japon le 2 décembre 2006 et a ensuite vendu plus d’une centaine d’unités dans le monde, ce qui en fait l’une des consoles les plus réussies de tous les temps.

Après le 31 mars, Nintendo n’acceptera plus de Wiis de première génération, numéro de modèle RVL-001, pour réparation au Japon. Nintendo a déclaré qu’elle n’avait plus de pièces liées à la Wii et qu’il était donc difficile de servir les consoles. Il est difficile de savoir si cette annonce affecte d’autres régions. Kotaku a contacté le porte-parole américain de Nintendo pour obtenir des éclaircissements.

L’annonce indique spécifiquement que cet avis concerne RVL-001 (toutes les variations de couleur). Le modèle RVL-101 a été lancé en 2011, tandis que la Wii Mini, le modèle RVL-201, a été mis en vente en 2017.

.