Nintendo lance un pack gratuit de cartes imprimables pour la Saint-Valentin Animal Crossing

Besoin de quelque chose de mignon pour votre autre significatif? Grâce à Nintendo, vous pouvez désormais en créer un vous-même cette année!

La société a publié un ensemble de six cartes de Saint Valentin imprimables avec des illustrations de Animal Crossing: New Horizons. En particulier, chaque carte présente des villageois tels que Tom Nook, Timmy & Tommy, Isabelle, K.K Slider et les personnages masculins / féminins.

Vous pourrez tous les récupérer gratuitement sur le lien ci-dessous:

Se préparer pour #ValentinesDay? Téléchargez et imprimez ces adorables cartes de la Saint-Valentin inspirées de la série #AnimalCrossing.

https://t.co/Te5WP9jfg3 pic.twitter.com/xMt1ksOaJn

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5 février 2020

en relation

.