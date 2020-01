Nintendo lance une remise de 30% sur le commutateur et la vente du nouvel an de l’eShop 3DS

Nintendo of America a lancé une vente du Nouvel An sur le Nintendo Switch et le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS.

La vente, qui s’applique non seulement aux jeux tiers mais aux jeux de première partie, prendra fin le 16 janvier 2020 à 23 h 59 PT.

Liste complète ci-dessous:

Que vous ayez reçu un nouveau système pendant les Fêtes ou que vous ayez simplement besoin de nouveaux jeux incroyables pour jouer, la vente du nouvel an du Nintendo eShop vous couvre, offrant des réductions sur une grande variété de Nintendo Switch et de Nintendo 3DSgames.

Commençant maintenant et se poursuivant jusqu’au 16 janvier à 23 h 59 PT, vous pouvez économiser sur certains jeux numériques, y compris des expériences multijoueurs indispensables * comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Just Dance 2020, entre autres. Que vous soyez d’humeur à vous promener dans les virages pendant que Link chevauche un cycle maître, que vous vouliez vous amuser avec les enfants de calmars dans une bataille de Turf War ou simplement continuer la fête en dansant sur les derniers succès, vous êtes lié à découvrez quelque chose d’excitant à jouer dans cette vente.

Les jeux qui font partie de la vente sont les suivants:

Jeu

Système

Remise

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch

30%

Splatoon 2

Nintendo Switch

30%

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Nintendo Switch

43%

The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète

Nintendo Switch

30%

Risque de pluie 2

Nintendo Switch

33%

Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Nintendo Switch

30%

Le monde artisanal de Yoshi

Nintendo Switch

30%

Just Dance 2020

Nintendo Switch

35%

Stardew Valley

Nintendo Switch

33%

Kirby Star Allies

Nintendo Switch

30%

Nouveau conte de Super Lucky

Nintendo Switch

dix%

NBA 2K20

Nintendo Switch

50%

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Nintendo Switch

30%

Civilisation de Sid Meier VI

Nintendo Switch

50%

Terraria

Nintendo Switch

30%

BRAS

Nintendo Switch

30%

Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive

Nintendo Switch

20%

DRAGON BALL FighterZ

Nintendo Switch

75%

Boxe fitness

Nintendo Switch

30%

Assassin’s Creed: The Rebel Collection

Nintendo Switch

25%

Devil May Cry

Nintendo Switch

25%

Hotline Miami Collection

Nintendo Switch

50%

South Park: le bâton de vérité

Nintendo Switch

50%

CELESTE

Nintendo Switch

50%

DRAGON BALL Xenoverse 2 pour Nintendo Switch

Nintendo Switch

75%

Ni no Kuni: la colère de la sorcière blanche

Nintendo Switch

30%

GRIS

Nintendo Switch

50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition

Nintendo Switch

75%

Resident Evil 4

Nintendo Switch

33%

Mega Man 11

Nintendo Switch

33%

Wargroove

Nintendo Switch

20%

Sayonara Wild Hearts

Nintendo Switch

30%

Comté de Donut

Nintendo Switch

50%

Enfants de Morta

Nintendo Switch

20%

STAR WARS Jedi Knight II: Jedi Outcast

Nintendo Switch

20%

Cellules mortes

Nintendo Switch

30%

Le Jackbox Party Pack 4

Nintendo Switch

50%

Shantae et la malédiction du pirate

Nintendo Switch

40%

SteamWorld Dig 2

Nintendo Switch

60%

Torchlight II

Nintendo Switch

30%

Collection LEGO Harry Potter

Nintendo Switch

70%

GoNNER

Nintendo Switch

70%

Frères: un conte de deux fils

Nintendo Switch

30%

Neo Cab

Nintendo Switch

25%

MIGHTY GUNVOLT BURST

Nintendo Switch

50%

Team Sonic Racing

Nintendo Switch

50%

SteamWorld Quest: Main de Gilgamech

Nintendo Switch

30%

Ce qui reste d’Edith Finch

Nintendo Switch

30%

Stranger Things 3: Le jeu

Nintendo Switch

75%

La Noire

Nintendo Switch

50%

Taché de sang: malédiction de la lune

Nintendo Switch

50%

Munchkin: Quacked Quest

Nintendo Switch

40%

Taché de sang: Rituel de la nuit

Nintendo Switch

30%

DIEU MANGEUR 3

Nintendo Switch

40%

Super Bomberman R

Nintendo Switch

75%

Jotun: Valhalla Edition

Nintendo Switch

67%

Moonlighter

Nintendo Switch

60%

Banner Saga 3

Nintendo Switch

50%

Luigi’s Mansion

Nintendo 3DS

40%

Miitopia

Nintendo 3DS

40%

WarioWare Gold

Nintendo 3DS

40%

BOXBOY!

Nintendo 3DS

40%

Éveil de l’emblème du feu

Nintendo 3DS

40%

Donkey Kong Country revient en 3D

Nintendo 3DS

40%

Tous les jeux inclus dans la vente seront disponibles à l’achat dans le Nintendo eShop sur les systèmes Nintendo Switch ou Nintendo 3DS, ou directement sur https://www.nintendo.com/deals/.

