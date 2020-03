Nintendo lutte déjà contre les pirates informatiques dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons n’est pas encore correctement sorti et les pirates se frayent déjà un chemin à travers le jeu comme un couteau chaud dans le beurre. Il semble que Nintendo était bien préparé pour de telles invasions, cependant, avec le correctif de la version 1.1.0 d’aujourd’hui qui travaille déjà à se débarrasser du problème.

En seulement quelques jours, les pirates et les dataminers ont réussi à se frayer un chemin dans le jeu, découvrant que les données de sauvegarde sont cryptées – sans aucun doute dans le but d’empêcher la triche à l’avenir. Étonnamment, un outil pour décrypter ces données a déjà été produit et partagé en ligne, provoquant un dilemme potentiellement frustrant pour Nintendo.

Le patch d’aujourd’hui aurait ajouté de nouvelles mesures de protection pour lutter contre l’utilisation de tels outils par les joueurs. Un pirate de console du nom de SciresM dit que “vous devriez vous attendre à des interdictions si vous vous connectez avec des tricheurs / mods actifs”, notant qu’il existe maintenant un code qui vérifie l’authenticité de vos données de sauvegarde.

Nous doutons que beaucoup d’entre vous lisant ceci aient de toute façon eu l’intention de manipuler le jeu de cette manière, mais si vous envisagez de jouer avec les données du jeu, vous voudrez peut-être rester clair. Pour les joueurs souhaitant faire l’expérience du jeu comme prévu par ses développeurs, des mesures anti-triche telles que celle-ci pourraient grandement contribuer à créer un environnement plus sûr.

Si vous avez manqué les nouvelles plus tôt dans la journée, le patch d’aujourd’hui confirme également que vous ne pouvez pas accéder aux événements saisonniers du jeu en voyageant dans le temps.

Ces gens travaillent très vite, hein?

