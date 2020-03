Nintendo, Microsoft et plusieurs éditeurs tiers s’engagent dans la Gamescom de cette année

Alors que de plus en plus de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo annulent leurs apparitions dans le monde entier en raison de l’épidémie de coronavirus, Gamescom – le salon européen annuel du jeu vidéo qui se tient en Allemagne – a décidé de partager la liste des premiers exposants qui se sont inscrits à l’événement de cette année.

Smack bang au milieu est notre société de jeux vidéo japonaise préférée Nintendo. Au total, près de 30 grandes entreprises seront présentes en 2020. Nintendo sera rejointe par d’autres éditeurs de renom tels que Microsoft, Ubisoft et Electronic Arts. Sony manque manifestement, mais il existe de nombreux éditeurs tiers pour combler le vide comme Bandai Namco, Sega et THQ Nordic. CD Projekt Red sera même présent, puis il y aura Twitch. Voici toutes les entreprises confirmées jusqu’à présent:

Cet événement à venir aura lieu du 25 au 29 août de cette année. Pas plus tard qu’hier, l’organisateur de l’événement E3 Entertainment Software Association a publié une déclaration révisée sur son propre spectacle. Il a déclaré que la “santé et la sécurité” des participants, des exposants, des partenaires et autres était “une priorité absolue” et qu’il continuerait d’évaluer les nouveaux développements et de fournir des mises à jour selon les besoins à l’avenir.

Nous serons sûrs de vous faire savoir si quelque chose change, mais pour l’instant, la Gamescom et l’E3 2020 se déroulent comme d’habitude.

