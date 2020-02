Nintendo Minute Unboxes Le prochain interrupteur édition spéciale Animal Crossing

Mourir pour attraper le magnifique Animal Crossing: New Horizons édition spéciale Switch console? Eh bien, maintenant, vous pouvez avoir un petit aperçu de la façon dont il se présentera entre vos mains!

Le kit et la Krysta de Nintendo Minute sont de retour avec le tout premier déballage du pack de console édition spéciale – qui comprend un dock spécial, une contre-impression sur la console et de toutes nouvelles couleurs Joy-Con!

Découvrez-le ci-dessous:

«Nintendo Minute n’est jamais une minute! Aujourd’hui, nous examinons en détail et en profondeur le Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition. Cela a l’air si cool et c’est parfait pour vous mettre dans l’ambiance de l’île. Le système sort le 13 mars, une semaine avant le lancement du jeu. Allez-vous reprendre cela? Faites le nous savoir! Comme toujours, merci beaucoup d’avoir regardé et nous vous verrons la semaine prochaine! “

