Nintendo n’a “aucun plan” pour sortir un nouveau modèle de commutateur cette année

Malgré les rumeurs persistantes concernant l’arrivée d’un modèle professionnel Switch à un moment donné cette année, Nintendo n’a rien dit à ce sujet. S’il existe, cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il soit publié de si tôt.

Lors du dernier briefing sur les résultats financiers de la société, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré qu’il n’y avait “aucun plan” de lancer un nouveau modèle Switch en 2020.

En ce qui concerne Nintendo Switch, nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer l’attrait des deux systèmes Nintendo Switch et d’élargir la base installée. Veuillez noter que nous ne prévoyons pas de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020.

Comme expliqué par Furukawa, Nintendo se concentrera plutôt sur l’attrait de sa gamme existante de systèmes Switch – cela inclut le modèle original et le modèle Lite, qui a été lancé en septembre de l’année dernière.

Plus tôt dans la journée, Nintendo a annoncé un nouveau Animal Crossing: New Horizons Switch sur le thème, ce qui augmentera sans aucun doute les ventes du modèle d’origine. Il arrive en Amérique du Nord le 13 mars, en Europe et au Japon le 20 mars.

