Nintendo ne pense pas que la PS5 ou la Xbox Series X auront un impact significatif sur son activité

2020 devrait être une année énorme pour les jeux, la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft devant être lancées vers la fin de l’année. Alors que ses plus grands concurrents lancent une technologie améliorée, il serait compréhensible que Nintendo se préoccupe de l’impact que cela pourrait avoir sur Switch à l’approche de 2021 et au-delà, mais cela ne semble pas être le cas.

Dans un Q&A japonais récemment publié, avec des traductions fournies par VGC, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a brièvement discuté des consoles rivales à venir avec les investisseurs. “Nous expliquerons les chiffres spécifiques pour le prochain exercice dans notre prochaine annonce, mais je pense qu’il y aura certainement un changement dans l’environnement à mesure que de nouveaux produits de nos concurrents apparaîtront”, a-t-il déclaré, soulignant sa conviction que les publics cibles de Switch et de ses concurrents sont différents.

En raison de cette conviction, Furukawa a ajouté: “nous ne pensons pas que les tendances commerciales des autres sociétés auront un impact significatif sur nos activités”.

Le mois dernier, NPD a partagé une enquête selon laquelle plus de 40% des propriétaires de Switch situés aux États-Unis possèdent également une PlayStation 4 et / ou une Xbox One. Mat Piscatella de NPD Group a également noté qu’il ne pensait pas que les concurrents de Switch auraient un impact significatif sur ses ventes en 2020, affirmant que Nintendo Switch “ne se substituait pas” à ces systèmes rivaux.

Si ces pensées sont en effet correctes, peut-être est-il logique que cette tendance se poursuive à mesure que la prochaine génération de consoles arrive? Nous vous laisserons réfléchir à cela dans les commentaires ci-dessous.

Pour en savoir plus: Fonctionnalité: Où se situe la Nintendo Switch dans la guerre Next-Gen PS5 et Xbox Series X?

.