Nintendo ne s’attend pas à ce que le coronavirus ait un impact sur les ventes de Switch en Amérique du Nord et en Europe | My Nintendo News

L’épidémie du coronavirus est une source de préoccupation croissante pour de nombreux pays, en particulier la Chine. Les sociétés de jeux vidéo, telles que Nintendo, doivent modifier certains plans pour éviter tout impact potentiel que pourrait provoquer l’épidémie de coronavirus. Le retard de Nintendo dans la fabrication de certains de leurs produits, y compris les consoles Switch, a été annoncé l’autre jour, mais un porte-parole de Nintendo of America a envoyé une déclaration à Kotaku confirmant que cela ne s’appliquerait qu’au marché japonais. Vous pouvez voir leur déclaration dans son intégralité, où ils ont expliqué pourquoi, ci-dessous.

«Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus nCoV 2019. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous tenons à exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile. »

