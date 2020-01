Nintendo ne sera pas tenu d’offrir des remboursements de précommande eShop en Norvège ou en Allemagne

Au moins pour l’instant

Nintendo a déjà fait les gros titres d’une affaire juridique distincte cette semaine, et maintenant après une bataille judiciaire de deux ans, elle aurait remporté une action distincte contre l’Autorité allemande de protection des consommateurs (VZBV) et le Conseil norvégien des droits des consommateurs.

Le géant japonais du jeu vidéo a été accusé d’avoir violé les lois norvégiennes et européennes sur la consommation, en ne permettant pas aux utilisateurs d’annuler les précommandes numériques. Nintendo a fait valoir que le contrat de vente avait été rempli au début du préchargement du jeu. Le conseil s’est opposé à cela mais a été rejeté par un verdict à la fin de l’année dernière.

La décision a depuis été portée en appel et le prochain tour devrait avoir lieu dans environ un an et demi. Pensez-vous que vous devriez pouvoir rembourser les précommandes sur le Switch eShop? Laissez un commentaire ci-dessous.

