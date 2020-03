Nintendo nommé et honteux de bénéficier de l’utilisation des camps de travaux forcés chinois

Un nouveau rapport de l’Australian Strategic Policy Institute financé par le Département d’État américain a découvert qu’au moins 83 entreprises sont directement ou indirectement liées aux camps de travaux forcés chinois en ce qui concerne la création de leurs produits – et Nintendo est l’une des entreprises nommées, aux côtés de Sony et Microsoft.

Les camps chinois sont l’endroit où les Ouïghours – un groupe ethnique minoritaire turcique – et d’autres minorités ethniques sont contraints de travailler dans des conditions contraires à l’éthique, ainsi que d’être soumis à des intimidations et des menaces, une surveillance constante, une interdiction des pratiques religieuses, un endoctrinement politique et des heures de travail excessives . Leur liberté de mouvement est également restreinte et des informations indiquent que des menaces sont régulièrement proférées contre les membres de la famille si les travailleurs ne se conforment pas volontairement.

Selon le rapport – qui est soutenu par des enquêtes similaires, dont une par la BBC – ces minorités ont été transférées en grand nombre par le gouvernement chinois de l’extrême ouest du Xinjiang vers des usines à travers le pays. Il estime que plus de 80 000 Ouïghours ont été transférés du Xinjiang vers les usines entre 2017 et 2019, certains étant directement envoyés depuis les camps de détention. Le rapport de la BBC suggère que la Chine construit d’énormes camps pour adultes, tandis que des enfants aussi jeunes que trois ans sont placés dans des camps tout aussi énormes à proximité où on leur dit qu’ils ne parlent que le chinois.

Le rapport affirme qu’il “expose une nouvelle phase de la campagne de réingénierie sociale de la Chine ciblant les citoyens des minorités, révélant de nouvelles preuves que certaines usines à travers la Chine utilisent le travail forcé ouïghour dans le cadre d’un programme de transfert de main-d’œuvre parrainé par l’État qui entache la chaîne d’approvisionnement mondiale. ” Bien que Nintendo ne se connecte évidemment pas directement à ces camps, elle utilise apparemment des pièces provenant de ces camps pour la production de son matériel de jeu vidéo. Le rapport appelle toutes les entreprises nommées à évaluer leur chaîne d’approvisionnement et à prendre des mesures positives.

Pour sa part, le gouvernement chinois affirme que le rapport est inexact et que ces camps sont, en réalité, des “établissements d’enseignement professionnel” qui aident à lutter contre le terrorisme dans la région du Xinjiang et “assurent sa transition économique en douceur”.

