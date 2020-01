Nintendo a publié une infographie nous montrant les principaux titres à venir pour Nintendo Switch en 2020.

Au premier semestre, nous pouvons nous attendre à Snack World: The Dungeon Crawl Gold, Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, ainsi qu’à Animal Crossing: New Horizons:

Les autres jeux à venir plus tard cette année incluent The Outer Worlds, DOOM Eternal, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Bravely Default II:

Quels jeux attendez-vous le plus avec impatience?

