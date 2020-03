Nintendo of America ferme ses centres de réparation de coronavirus

Après quoi Nintendo of America fermer les portes de son siège social et Nintendo Store dans New York, les centres de réparation de l’entreprise ont dû suspendre leurs activités pour prendre les mesures nécessaires et éviter d’augmenter le risque de contagion par le coronavirus.

Par une déclaration, le Big N a déclaré ce qui suit:

«En raison des mesures préventives établies par COVID-19 et conformément aux instructions fédérales et locales, nos centres de réparation seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et apprécions votre compréhension. Une fois les services de réparation rétablis, nous travaillerons le plus rapidement possible afin que vous puissiez jouer à nouveau.

Veuillez noter que pendant cet arrêt, les produits que vous envoyez pour réparation peuvent vous être retournés car «ne peuvent pas être livrés».

Si notre centre de réparation a déjà reçu votre produit, il y restera jusqu’à ce que les services soient rétablis. »

Dans le Royaume-UniIl semble que les centres de réparation continuent de fonctionner normalement. L’entreprise affirme qu’elle travaille dur pour répondre aux normes de qualité, mais prévient des retards possibles:

«Nous travaillons dur pour maintenir le niveau élevé de service à la clientèle en ces temps difficiles, mais veuillez comprendre qu’il existe des retards potentiels en termes de messages et de processus de réparation.

Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en ces temps difficiles. Merci pour votre compréhension et votre patience. ”

Nintendo a récemment fait don de milliers de masques respiratoires à des équipes de premiers soins États Unis.

Via: GoNintendo

