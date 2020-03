Nintendo parle d’annuler l’E3 2020, mais ignore ses plans de remplacement

Espérons que la société ait un programme dans sa manche pour parler de Switch.

La crise des coronavirus a contraint la Entertainment Software Association à annuler l’E3 2020, une décision difficile à laquelle de nombreuses grandes entreprises de l’industrie du jeu vidéo répondent déjà. L’un d’eux estNintendo, qui au cours des dernières années a fonctionné parallèlement à la foire Angelina mais sans s’impliquer trop directement.

S’adressant à Polygon, un représentant a déclaré que “Nintendosoutient la décision de l’ESAd’annuler l’E3 cette année pour protéger la santé et la sécurité de tous dans cette industrie; nos fans, nos employés, nos éditeurs et nos collègues de longue date à l’E3. “Ce que la déclaration ne clarifie pas estque prévoit l’entreprisepour ces dates.

On pourrait parier que nous aurons unProgramme Nintendo Directdédié aux jeux et actualités Nintendo Switch à venir, enregistrés à partir d’un environnement plus petit et plus sécurisé. Les plans pour le second semestre ne sont pas clairs pour le moment, et il y a des noms comme Bayonetta 3 ou Metroid Prime 4 (assez peu probable) dans l’air.

Quel sera lecompétitiondans cette situation? Ubisoft soutient la décision et parie sur une diffusion numérique pour présenter ses prochains jeux et actualités. Microsoft imitera également cette démarche, même si dans son cas l’événement sera orienté vers la Xbox Series X. Sony, pour sa part, avait déjà annoncé il y a longtemps qu’il n’irait pas en E3, il restera donc fidèle à ses plans initiaux qui n’ont pas encore été annoncés. annoncé publiquement.

