Nintendo partage plus d’informations sur le multijoueur dans Animal Crossing: New Horizons

Nintendo nous a fourni des informations sur Animal Crossing: New Horizons depuis un certain temps maintenant, et les dernières informations sur cette prochaine version proviennent de sa page Web australienne, sur le site officiel de Nintendo Australia.

Alors que nous savons déjà que le jeu prendra en charge jusqu’à huit joueurs et quatre résidents simultanément, un texte de présentation assez important au bas de cette page touche les détails les plus fins sur les limites des utilisateurs en ligne et par console.

* Jusqu’à 8 joueurs avec des comptes enregistrés sur une console Nintendo Switch peuvent vivre sur une île partagée, et jusqu’à quatre résidents d’une île peuvent jouer simultanément sur une console. Remarque: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre de comptes d’utilisateurs enregistrés ou des copies du jeu utilisées sur une console. Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique. Alternativement, jusqu’à huit personnes peuvent jouer ensemble sur une île via un jeu local sans fil ou en ligne. La lecture sans fil locale nécessite une console et une copie du logiciel par lecteur. Connexion Internet requise pendant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter l’accord connexe. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Le jeu en ligne nécessite un abonnement en ligne payant.

Donc, juste pour clarifier, huit joueurs peuvent vivre sur une île partagée et quatre résidents d’une île peuvent jouer simultanément sur une seule console. De plus, huit joueurs peuvent jouer sur une seule île via un jeu local sans fil ou en ligne.

Avez-vous hâte au multijoueur du jeu ou allez-vous voler en solo? Dites-nous ci-dessous.

