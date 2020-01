Nintendo partage son premier aperçu du troisième pack DLC de Marvel Ultimate Alliance 3

Le mois dernier, Nintendo a officiellement confirmé le titre du troisième pack DLC pour Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir – Shadow of Doom.

Aujourd’hui, Nintendo nous a donné notre premier aperçu du principal antagoniste du pack: Dr. Doom, archnémèse des Quatre Fantastiques. L’image nous donne un aperçu de son modèle en jeu, bien qu’il reste à confirmer s’il sera jouable lui-même.

Êtes-vous prêt à empêcher le docteur Doom de libérer le chaos cosmique? MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom arrive au printemps 2020, mais jetez un coup d’œil au Docteur Doom lui-même. Gardez un œil sur les nouvelles DLC Pack 3! # MUA3 pic.twitter.com/Of3MYiMS61

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 janvier 2020

Le Tweet de Nintendo confirme également que le DLC sortira au printemps 2020 et nous conseille de “garder un œil” pour plus de nouvelles sur le pack. J’espère que cela signifie que Nintendo et Marvel publieront des mises à jour sur le pack plus régulièrement qu’ils ne l’ont fait avec le DLC Rise Of The Phoenix du jeu, dont ils étaient notoirement assez silencieux jusqu’à la dernière minute.

