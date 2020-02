Nintendo participera à PAX East malgré la menace du coronavirus

Bien que la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus en Chine ait alerté les autorités de différents pays et la recommandation est d’éviter, dans la mesure du possible, les agglomérations, ceci est à la discrétion des individus, des institutions ou des entreprises . Récemment, et compte tenu de l’impact de la maladie sur les événements dans le monde, l’accent est mis sur PAX East 2020, en particulier en raison de l’annulation de Sony. Cependant, Nintendo pense différemment et ils assisteront à l’événement.

Quelques jours après le début de PAX East 2020, un événement qui se déroulera du 27 février au 1er mars à Boston, aux États-Unis, Nintendo a confirmé sa présence et assuré que sa présence à l’événement sera encadrée par le prochain lancement d’Animal Crossing: New Horizons, le nouvel épisode de la franchise Switch. Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, la société japonaise offrira une expérience immersive aux participants et pour y parvenir, elle ouvrira une grande scène avec tous les éléments nécessaires pour que les fans se sentent dans le monde d’Animal Crossing.

Nintendo a également annoncé l’installation de stations de jeu où les participants pourront essayer Pokémon Sword & Shield et Luigi’s Mansion 3.

Animal Crossing: New Horizons fera ses débuts le 20 mars sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à l’un des jeux les plus importants de l’année pour la console hybride.

