Nintendo place des consoles dans les aéroports

L’une des meilleures actions publicitaires au service du voyageur dont on se souvient récemment. Et bien que l’attente dans les aéroports puisse être fastidieuse, mais Nintendo a trouvé un moyen de rendre les attentes plus supportables monter une sorte de kiosques temporaires avec des consoles Nintendo Switch pour que les voyageurs puissent jouer et essayer leurs titres.

Pour le moment est limité aux États-Unis sous forme de fenêtres pop-up temporaires à l’aéroport international Dulles de Washington D.C., à l’aéroport international de Seattle Tacoma et à l’aéroport international O’Hare de Chicago, du 13 février au 29 mars. Un quatrième emplacement ouvrira sous peu au Dallas Love Field du 13 février au 26 mars.

Ces kiosques de jeu, dans le plus pur style des classiques récréatifs, comprennent des consoles Switch avec des jeux tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party et Tetris 99. L’idée est que Les linceuls peuvent jouer librement dans ces installations en attendant leur vol.

De plus, pour jouer, les voyageurs recevront un emballage de bagages Nintendo Switch gratuit et un coupon Target de 10 $ pour les achats Nintendo de plus de 75 $, et dans ces kiosques Les consoles, jeux et produits Nintendo peuvent être achetés.

Comme nous le disons pour le moment, il est limité à certains aéroports aux États-Unis, mais c’est un bon moyen d’alléger le temps des voyageurs et, dans le processus, de vendre une console occasionnelle.

