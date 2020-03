«Nintendo Play Station» vend aux enchères pour 360 000 $

Photo: enchères du patrimoine

Un prototype d’une machine de jeux vidéo jamais produite familièrement connue sous le nom de «Nintendo Play Station» s’est vendu aux enchères pour 360 000 $, établissant un nouveau record pour l’article le plus cher de souvenirs de jeux vidéo jamais vendu publiquement.

La maison de vente aux enchères de culture pop Heritage Auctions a offert l’appareil, le produit d’une collaboration de courte durée entre Nintendo et Sony, dans le cadre d’une série de ventes aux enchères de jeux vidéo de collection à fort prix qui se sont terminées cette semaine. L’enchère finale a eu lieu en direct au siège de Heritage à Dallas, au Texas, vendredi matin, les soumissionnaires par téléphone et par Internet pouvant également participer.

Un porte-parole de Heritage Auctions a déclaré que le soumissionnaire retenu ne souhaite pas être identifié pour le moment.

Datant de 1991, l’appareil connu sous le nom de «Nintendo Play Station» est en fait la première tentative de Sony de créer un matériel de jeu. Il devait s’appeler simplement «Play Station» et était essentiellement un système de divertissement Super Nintendo avec un lecteur de CD-ROM intégré. Il aurait élargi les capacités du système 16 bits de Nintendo pour inclure des jeux sur CD.

Une dispute entre Nintendo et Sony a condamné l’appareil, et a renforcé la détermination de Sony à faire cavalier seul dans l’industrie du jeu avec le lancement en 1994 de ce que nous connaissons aujourd’hui comme la PlayStation originale.

Ce prototype était à l’origine la propriété de l’ancien président de Sony Computer Entertainment America Olaf Olafsson, et a ensuite été acheté lors d’une vente aux enchères par un homme du nom de Terry Diebold. Diebold l’a gardé dans son grenier jusqu’en 2015, date à laquelle il a été redécouvert par son fils et partagé sur Reddit. Depuis lors, les Diebolds ont parcouru le monde avec l’appareil, le montrant à diverses expositions de jeux classiques. Terry Diebold a déclaré à Kotaku en décembre qu’il avait refusé une offre de 1,2 million de dollars sur l’appareil avant la vente aux enchères.

Les enchères sur la Nintendo PlayStation sont en cours depuis le mois dernier. L’offre a atteint 350 000 $ à un moment donné, mais était tombée à 280 000 $ jeudi après-midi, les soumissionnaires ayant apparemment abandonné. Palmer Luckey, le fondateur de la société de réalité virtuelle Oculus, avait participé à l’appel d’offres, affirmant sur Twitter qu’il voulait la machine pour une initiative de préservation de jeux vidéo encore inconnue.

Le prix élevé de la Nintendo PlayStation fait partie d’une tendance à dépenser beaucoup d’argent pour des objets de collection de jeu souhaitables. Récemment, une première impression de Super Mario Bros. à l’état neuf et scellé s’est vendue pour plus de 100 000 $, et un autre collectionneur a payé 1 million de dollars pour une collection de quelques dizaines de jeux rares.

Les autres jeux vendus ce matin dans le cadre de la vente aux enchères du patrimoine comprennent des copies scellées en usine des événements du stade des jeux NES (66 000 $), le punch-out de Mike Tyson !! (45 600 $) et une impression ultérieure de Super Mario Bros. (20 400 $).

Mise à jour: 14h26: Ajout d’informations sur le gagnant de l’enchère.

