Nintendo PlayStation vend beaucoup moins que ce qui était précédemment offert

Mise à jour: La console s’est vendue 360 ​​000 $, y compris la prime de l’acheteur. Cela signifie que les 1,2 million de dollars précédemment offerts par un acheteur privé auraient été beaucoup plus judicieux. Vous vivez et apprenez, clairement.

Une seule offre a été faite, ce qui suggère que Palmer Lucky pourrait être le soumissionnaire gagnant. Nous mettrons à jour ce message une fois que cela sera confirmé.

Histoire originale [Fri 14th Feb, 2020 10:45 GMT]: Le fondateur d’Oculus VR, Palmer Luckey, prétend être le meilleur enchérisseur actuel pour la mythique console Nintendo Playstation, qui a été mise aux enchères cette semaine.

Les enchères ont commencé à 31 000 $, mais se situent désormais à 350 000 $, et Lucky prétend sur les réseaux sociaux que son offre est actuellement en tête. Étant donné que les propriétaires ont déjà refusé une offre de 1,2 million de dollars, le prix pourrait augmenter considérablement.

Lorsqu’on lui a demandé sur Twitter pourquoi il voulait si mal posséder ce matériel insaisissable, Luckey a répondu:

Parce que j’ai la plus grande collection de consoles de jeux, et je suis en quête de numériser et de préserver l’histoire des jeux vidéo physiques. Perfect VR garantira que l’expérience originale se perpétue pour toujours, mais nous devons maintenir ces choses vivantes et fonctionnelles en attendant.

La disponibilité du public n’est qu’une question de temps, j’ai gardé les choses discrètes jusque-là. Je conserve les copies originales dans l’installation de stockage de jeux vidéo la plus avancée jamais construite.

Bien qu’il semble que l’intention de Luckey soit d’acheter cette unité et de s’assurer qu’elle est documentée et préservée, plutôt que de la voir tomber dans la collection personnelle de quelqu’un et être enfermée pour toujours, tout le monde n’est pas ravi de son approche altruiste:

Luckey – qui a une fortune personnelle d’environ 730 millions de dollars, peut donc certainement augmenter ce chiffre s’il en a besoin – est célèbre pour avoir fondé Oculus VR, la société qui a dirigé le récent renouveau de la réalité virtuelle.

Il a vendu l’entreprise à Facebook en 2014 pour environ 3 milliards de dollars et a apparemment été licencié de l’entreprise en 2017 après qu’il est devenu clair qu’il avait secrètement soutenu Donald Trump dans sa candidature à la présidence.

Il a ensuite fondé Anduril Industries, qui crée des drones et des capteurs autonomes à des fins militaires.

