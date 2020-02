Nintendo produit des cartes imprimables Animal Crossing: New Horizons Valentine’s Day | My Nintendo News

Vous cherchez à souhaiter à quelqu’un de spécial une belle Saint-Valentin le 14 février? Eh bien, Nintendo vous a couvert cette année! La société basée à Kyoto a produit un certain nombre de cartes imprimables sur le thème de la Saint-Valentin Animal Crossing: New Horizons à envoyer. Avec Animal Crossing: New Horizons étant le jeu chaud du moment, c’est la franchise parfaite à envoyer à un être cher. Vous pouvez voir la gamme de cartes ici.

Vous pouvez télécharger et imprimer ces adorables cartes de la Saint-Valentin à partager avec vos amis et votre famille. Il existe six modèles inspirés de la série de jeux Animal Crossing.

