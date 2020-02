Nintendo proposera des salons éphémères «Switch On The Go» dans certains aéroports américains

Nintendo a dévoilé une nouvelle initiative qui verra les salons d’aéroport pop-up “ Nintendo Switch On The Go ” apparaître aux États-Unis au cours des prochaines semaines.

Une visualisation de l’espace à l’aéroport international O’Hare de Chicago

À partir de la fin de cette semaine, le 13 février, les voyageurs occupés auront la chance de se retrouver coincés dans certains des meilleurs jeux de la console en attendant leur vol. Un communiqué de presse détaillant l’annonce annonce que les participants “rencontreront des surprises amusantes” dans les aéroports avec des opportunités de se familiariser avec Switch et Switch Lite.

Il y aura des ports de chargement et de chargement fournis, ainsi que différentes démos jouables en modes portable et TV. Certains des jeux auxquels vous pouvez vous attendre incluent La légende de Zelda: le souffle de la nature, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party et Tetris 99.

Voici où vous trouverez l’expérience Nintendo Switch On The Go, toutes situées au-delà du contrôle des passagers:

Aéroport

Emplacement

Date

Aéroport international de Dulles

Washington DC.

Hall B près de l’entrée / sortie ouest, à côté de la porte B62

17 février –

29 mars

Aéroport international de Seattle – Tacoma

Seattle, WA

Hall C, à côté de la porte C10

17 février –

29 mars

Aéroport international O’Hare

Chicago, IL

Terminal 1, hall B, entre les portes B12 et B14

17 février –

29 mars

Aéroport de Dallas Love Field

Dallas, TX

Terminal Ouest, près des portes 14 et 16

13 février –

26 mars

Dans une jolie touche, ceux qui participent à l’expérience auront la possibilité de commander des systèmes Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite et recevront un étui de transport gratuit avec leur commande. Juste pour passer, les visiteurs recevront également un emballage de poignée de bagage de marque Nintendo Switch gratuit et un coupon de 10 $ de Target à utiliser sur tout achat Nintendo de 75 $ ou plus (disponible jusqu’à épuisement des stocks). Heureusement pour certains, hein?

Il vous arrive de planifier des vacances? Peut-être devriez-vous accélérer les choses et vous rendre à l’un de ces aéroports pendant un certain temps de jeu gratuit – vous pouvez toujours prétendre que vous n’avez jamais vu cet article et que tout est une coïncidence!

