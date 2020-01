Nintendo publie le calendrier d’anniversaire imprimable Animal Crossing à temps pour de nouveaux horizons

Nintendo of Europe a partagé une nouvelle récompense sur le site Web My Nintendo qui plaira certainement à tous ceux qui attendent avec impatience la sortie de Animal Crossing: New Horizons.

Disponible comme nous parlons pour seulement 80 points Platine (que vous pouvez facilement obtenir gratuitement en visitant régulièrement le site), ce calendrier de la série Animal Crossing. Le calendrier vous montre tous les anniversaires des animaux afin que vous ne manquiez jamais leur journée spéciale.

Vous pouvez voir la page de janvier ci-dessus, mais le PDF téléchargeable a naturellement tous les 12 mois prêts et vous attend. N’hésitez pas à vous connecter au site de Nintendo et à le télécharger ici.

Vous pensez que cela vous sera utile? Gardez à l’esprit que si vous téléchargez ceci, vous n’avez absolument aucune excuse pour oublier d’offrir un cadeau d’anniversaire à la pauvre Gladys!

