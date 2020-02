Nintendo publie une déclaration officielle sur les retards de production des commutateurs dus au coronavirus de Wuhan

Plus tôt cette semaine, il y avait des signes que la récente épidémie du coronavirus de Wuhan avait eu un effet sur la fabrication de commutateurs – avec des pénuries de matériel se produisant au Japon. Eh bien, il semble que Nintendo ait finalement décidé de commenter la situation.

Nintendo a publié aujourd’hui une déclaration officielle confirmant que l’épidémie affecterait en effet la production de matériel et d’accessoires Switch en Chine. En tant que tel, un certain nombre de produits tels que le Joy-Con et Ring Fit Adventure ne verront probablement pas de réapprovisionnement pendant un certain temps au Japon – pour lequel Nintendo s’est excusé à l’avance.

Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous (traduction gracieuseté de VentureBeat):

«Merci beaucoup pour votre parrainage de nos produits.

En raison de la nouvelle infection à coronavirus qui se produit actuellement, il est prévu que les retards de production et d’expédition seront inévitables pour les périphériques tels que le Nintendo Switch et le Joy-Con fabriqués en Chine pour le marché intérieur japonais. De même, les livraisons de la «Ring Fit Adventure» actuellement en rupture de stock devraient être retardées.

Nous nous excusons pour les désagréments causés.

Nous travaillerons dur pour livrer le produit dès que possible, tout en gardant un œil sur les effets de la nouvelle infection à coronavirus, et nous nous réjouissons de votre compréhension. »

Nous devrons simplement attendre et voir si la situation s’améliore avec le temps. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour à l’avenir.

