Nintendo publie une promotion de 30 minutes sur "Sights & Sounds: Holiday Special" pour Switch Lite

Nintendo a publié une autre vidéo promo intéressante, cette fois pour la console Switch Lite.

La promo est une vidéo d'une demi-heure «Sights & Sounds: Holiday Special» qui présente une femme jouant The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Super Mario Odyssey sur son Switch Lite à côté d'une cheminée. La vidéo montre un gameplay complètement ininterrompu, à l'exception de quelques points où la femme se lève pour faire diverses tâches comme faire un sandwich à manger.

