Nintendo réagit à l’annulation de l’E3 2020, dit qu’elle envisagera «différentes façons» de dialoguer avec les fans

Donc, c’est officiel, l’E3 2020 a été officiellement annulé en raison de préoccupations “accrues et écrasantes” concernant le virus COVID-19.

Un certain nombre de grands éditeurs tiers tels que Ubisoft ont déjà publié des déclarations, et maintenant c’est au tour de Nintendo. Voici une réponse fournie à GameSpot par un porte-parole de Nintendo:

Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 de cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en cette période difficile.

Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens de tenir nos fans au courant de nos activités et de nos produits. En raison de l’épidémie de COVID-19, les grands événements de l’industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons diverses façons de dialoguer avec nos fans et auront plus à partager au cours de l’année.

Alors que Nintendo a toujours été présent sur l’E3, depuis plusieurs années, il organise des présentations vidéo en ligne. Bien que l’annulation de l’exposition n’ait pas nécessairement un impact sur le calendrier de diffusion en ligne de l’entreprise, rien ne garantit que nous aurons un événement Treehouse cette année.

La bonne nouvelle est que Nintendo dit qu’elle “continuera à être flexible”, qu’elle envisagera différentes façons de “dialoguer” avec les fans et qu’elle partagera davantage au fil de l’année. On dirait que ça va fonctionner comme d’habitude. Nous pourrions également recevoir deux présentations avant la fin de ce mois si la rumeur d’hier se prolonge.

Pensez-vous que l’annulation de l’E3 aura beaucoup d’impact sur Nintendo? Laissez un commentaire ci-dessous.

