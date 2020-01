Nintendo réapplique les marques déposées pour 39 titres existants

Il semble que le Big N soit de nouveau en train de protéger son énorme collection de franchises.

Nintendo Co., Ltd. a déposé une demande pour 39 marques de jeux vidéo au Japon, qui couvrent bon nombre de leurs versions antérieures. Il s’agit notamment de classiques tels que Kirby Air Ride, Eternal Darkness, et bien plus encore – dont vous pouvez voir la liste complète ci-dessous:

Formes bizarres

Aventure de Kirby

Kirby Air Ride

Kirby 64 Les éclats de cristal

Kid Icarus

Jam With The Band

Golden Sun Dark Dawn

Dillon’s Rolling Western The Last Ranger

Face Raiders

L’obscurité éternelle

Masque de Majora

Héros de la carte

Balloon Kid

Animal Crossing City Folk

Ruelle

WarioWare Smooth Moves

Course de vagues

Mario Sports

Mario contre Donkey Kong Mini-Land Mayhem!

Champion urbain

The Wind Waker

L’aventure de Link

Swapnote

Super Mario World

Super Mario Sunshine

Plongeur en acier

Caméra Spirit

Kirby Mass Attack

Épée vers le ciel

Ombres d’Almia (Pokémon Ranger)

Mission radar

Pushmo

Pullblox

Sablier fantôme

Ocarina of Time

Nintendo présente une boutique de styles

Nintendogs + Chats

Mario vs Donkey Kong Minis March Again!

Cruis’n.

Ceux-ci ne sont probablement pas une indication de nouveaux jeux ou quoi que ce soit – mais c’est encore assez fou de voir de nombreuses adresses IP classiques de Nintendo refaire surface à la fois comme ça! Espérons que Nintendo a des plans ambitieux pour certains d’entre eux à l’avenir.

