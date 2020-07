Nintendo reconnaît que les jeux vidéo mobiles favorisent la croissance globale de l’entreprise

Shuntaro Furukawa explique comment ce secteur atteint ses franchises auprès du public.

Nintendo Switch et son catalogue de jeux ont été l’un des grands gagnants de ces derniers mois. La console hybride Nintendo Il a assuré à l’entreprise l’une des premières positions parmi les entreprises les plus riches du Japon et la première parmi celles dédiées uniquement au développement de jeux vidéo.

La firme japonaise est tellement satisfaite de la répercussion de Switch, qui a récemment assuré qu’elle se concentrerait sur son catalogue limitant le lancement de jeux vidéo mobiles. Cependant, cela ne signifie pas que Nintendo arrêtera de développer sur cette plate-forme, car elle le considère très important pour votre croissance globale.

Lors d’une récente séance de questions et réponses, Shuntaro Furukawa, Président de Nintendo, a précisé qu’il existe une stratégie après le développement de cette plateforme, car elle a privilégié que certaines franchises atteignent un public plus large, comme Fire Emblem, Pokmon, Mario Kart ou Animal Crossing.

Certaines franchises ont alimenté l’expansion des jeux Switch« En plus de générer des revenus et des bénéfices, notre stratégie de base avec le secteur mobile consiste à augmenter le nombre de personnes qui ont accès aux licences Nintendo », a déclaré Furukawa. « Les ventes sur mobile ne représentent pas un pourcentage très important de l’activité globale de Nintendo, mais elles sont importantes en soi, car invite un large éventail de consommateurs différemment de Nintendo Switch, pour continuer à profiter de leurs jeux. «

Furukawa souligne Animal Crossing: Pocket Camp et comment il a attiré de nouveaux consommateurs des États-Unis qui ont ensuite acheté un Nintendo Switch et Animal Crossing: New Horizons. D’autre part, Mario Kart Tour a invité les utilisateurs à créer des comptes Nintendo.

Nintendo connaît ses principaux atouts et continue de parier sur ce qui l’a motivée jusqu’à présent. Nous avons récemment pu lire les déclarations de Ko Shiota, PDG de Nintendo Platform Technology Development, dans lequel il a déclaré que le grand N exclut la concurrence avec la PS5 et la Xbox Series X.

