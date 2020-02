Nintendo Registers conçoit des brevets pour Pokemon GO Plus +

Il y a quelques mois, The Pokemon Company avait annoncé qu’un nouveau Pokemon GO Plus + accessoire lancerait à côté de l’application Pokemon Sleep. Alors que les détails précis de son lancement sont encore obscurs, nous avons maintenant un nouveau regard sur le prochain appareil!

Nintendo Co. Ltd. a déposé des brevets de conception pour Pokémon GO Plus + auprès de l’Office des brevets du Japon. Tout comme l’image ci-dessus, ces documents montrent que l’appareil aura en effet une apparence en forme de disque. Il semble également assez minimaliste dans l’ensemble – avec ce qui semble être juste un port de charge, le bouton d’éclairage à l’avant et un autre bouton sur le dessus étant les seules caractéristiques physiques.

Que pensez-vous de cette nouvelle version élégante du Pokemon GO Plus original? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

