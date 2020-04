Nintendo réinitialisera les essais gratuits de Switch Online pour ceux qui ont déjà essayé le service

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 29 avril 2020 13:57 GMT

Nintendo offre un essai gratuit de sept jours à Switch Online, même à ceux qui ont profité des offres d’essai précédentes.

Selon Nintendo of Europe, le procès de sept jours de Passer en ligne est réinitialisé pour ceux qui ont déjà utilisé un essai gratuit.

Cette offre est également disponible en Amérique du Nord.

Profitez de 7 jours de jeu en ligne, de plus de 70 jeux classiques #NES et #SuperNES, et plus encore avec un essai gratuit #NintendoSwitchOnline! Vous pouvez profiter de cette offre même si vous avez déjà utilisé un essai gratuit. Visitez #Nintendo #eShop sur votre console pour commencer. pic.twitter.com/q2Ke38XlkS

– Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 29 avril 2020