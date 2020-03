Nintendo réitère ses plans pour Animal Crossing: New Horizons Save Data Workarounds

S’il y a eu un petit coup sur le Animal Crossing: New Horizons battage médiatique, c’est la confusion qui entoure les options du jeu pour le transfert et la restauration des données de sauvegarde. En février, il a été révélé que la récupération des données de sauvegarde est une affaire unique – et uniquement pour les abonnés de Nintendo Switch Online dans des circonstances spéciales – ce qui n’est pas exactement ce que vous voulez entendre lorsque vous parlez d’un jeu qui en compte des centaines d’heures.

Il a également été révélé que les joueurs pourront transférer leurs données de sauvegarde d’un système à un autre, mais pas avant qu’une “fonction spécifique” du jeu n’ait été mise en place pour le faire. Tout cela semble un peu désordonné, mais Nintendo a maintenant réitéré ses plans dans une FAQ plus facile à comprendre.

Ci-dessous, vous trouverez les connaissances les plus récentes sur la façon dont le jeu gérera ses données de sauvegarde. Notez que pour le transfert et la restauration des données, Nintendo prévoit d’avoir des solutions de contournement d’ici la fin de l’année, même si elles sont un peu frustrantes:

Existe-t-il un moyen de créer plusieurs îles?

Même si vous utilisez plusieurs copies du même logiciel, vous ne pouvez créer qu’un seul îlot par console. Si vous souhaitez construire une autre île, vous aurez besoin d’une console différente.

Comme les données de sauvegarde de l’île sont enregistrées directement sur la console Nintendo Switch, même si vous utilisez les versions physique et numérique d’Animal Crossing: New Horizons, il n’y aura qu’une seule île.

Existe-t-il un moyen de transférer des données de sauvegarde sur une autre console?

Nous envisageons actuellement une fonction pour déplacer l’utilisateur et enregistrer les données sur d’autres consoles uniquement pour le logiciel. La fonction devrait être mise en œuvre au cours de l’année.

Et si je perds mes données de sauvegarde?

Animal Crossing: New Horizons ne prend pas en charge la fonctionnalité Save Data Cloud de Nintendo Switch Online. Cependant, nous envisageons actuellement une fonction permettant aux membres de Nintendo Switch Online de sauvegarder les données de sauvegarde, uniquement pour le logiciel, en cas de dysfonctionnement ou de perte de la console Nintendo Switch elle-même. La fonction devrait être mise en œuvre au cours de l’année.

Le jeu est-il jouable sur la Nintendo Switch Lite?

Ce titre peut être joué sur la Nintendo Switch Lite. Cependant, pour que plusieurs résidents puissent jouer ensemble en mode Party sur une console Nintendo Switch Lite, les contrôleurs Joy-Cons et / ou Pro adaptés à la quantité de joueurs se joignant doivent être connectés à la Nintendo Switch Lite.

Les choses ne seraient-elles pas plus faciles si Nintendo nous permettait simplement de sauvegarder et de restaurer les données à notre guise, hmm?

.