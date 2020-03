Nintendo rejoint la lutte contre le coronavirus!

Maintenant que différentes parties du monde avancent vers les différentes étapes de la contagion des coronavirus, les efforts doivent être redoublés et il y a des entreprises qui ont pris la décision de lutter, en plus de prendre les mesures ordonnées par les autorités. Dans ce cas, Nintendo a rejoint le combat et a annoncé le don d’équipements qui serviront dans ces moments importants.

Au milieu de la crise des coronavirus, Nintendo of America a publié la note aujourd’hui après que le représentant de la société japonaise, Jerry Danson, a annoncé que l’équipement de protection qui avait été acheté à l’origine pour les urgences de toutes sortes, sera donné à l’équipe. Équipe d’incendie et de sauvetage à Washington, DC Le don consiste en des masques N95, qui sont répertoriés comme très efficaces pour fournir les premiers soins et le traitement initial aux patients atteints de coronavirus.

Danson a également noté qu’en plus des masques faciaux, Nintendo of America fera don d’autres types d’équipement de protection pour ceux qui luttent contre le coronavirus. Selon le représentant, la décision a été prise après avoir confirmé qu’il n’y avait pas lieu de l’utiliser étant donné les restrictions qui ont conduit le personnel à leur domicile, l’option était donc de donner immédiatement tout cet équipement.

