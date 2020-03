Nintendo rejoint Microsoft et Bungie avec une politique de «travail à domicile» face au coronavirus

© Nintendo

Nintendo a rejoint Microsoft et Bungie en instaurant une politique de travail à domicile pour son personnel face à la menace croissante de l’épidémie mondiale de coronavirus.

Écho des déclarations publiées par Microsoft et destin studio Bungie, Nintendo a déclaré à Kotaku:

Nintendo of America a pris la mesure de précaution pour permettre aux employés de NOA dans les États de Californie et de Washington de travailler à domicile. La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue. Nous continuons de suivre de près l’évolution du COVID-19 et partageons nos préoccupations et notre soutien aux personnes touchées par l’épidémie de COVID-19.

Ce n’est pas la seule façon dont le coronavirus a fait sentir sa présence dans l’industrie des jeux aujourd’hui; plus tôt, nous avons signalé un retard dans la production et l’expédition du PC Engine Mini de Konami, et les Championnats internationaux Pokémon Europe 2020 ont également été annulés à la suite de l’épidémie.

.