Nintendo remporte un litige en matière de brevets sur les commutateurs contre le fabricant de périphériques Gamevice

Vous vous souvenez quand le fabricant de périphériques Gamevice a lancé un procès contre Nintendo et le Switch? Il a accusé à la fois Nintendo of America et Nintendo Co. Ltd au Japon d’avoir violé son brevet sur un “appareil informatique combiné et un contrôleur de jeu” avec une “section de pont flexible”. Il a ensuite abandonné l’affaire et déposé une autre plainte auprès de la US Trade Commission, qui a ensuite lancé une enquête officielle.

Eh bien, il semble que Nintendo ait finalement remporté cette longue bataille juridique. Voici comment cela s’est déroulé, selon la loi 360:

Nintendo Co. Ltd. s’est retirée victorieuse des révisions consolidées entre parties d’un brevet de jeu mobile Gamevice Inc., la Commission de première instance et d’appel des brevets annulant les 19 réclamations que Nintendo avait contestées. Dans une paire de décisions rendues mardi, le conseil a déterminé que toutes les revendications étaient évidentes à la lumière des brevets antérieurs.

Les 19 réclamations contestées par Nintendo ont joué en sa faveur, c’est donc la fin du jeu pour Gamevice. Dans des nouvelles connexes, la demande de Nintendo de rejeter un procès en dérive Joy-Con a été rejetée.

