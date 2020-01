Nintendo remporte un procès contre les remboursements de précommande eShop

Nintendo a encore une fois réussi devant les tribunaux cette fois, le problème concernait les précommandes sur l’eShop et la possibilité pour les consommateurs d’annuler. Le juge a statué en faveur de Nintendo et ils n’auront pas à rembourser les jeux précommandés sur leur vitrine numérique. Cela viendra comme un coup dur pour les clients qui achètent leurs jeux numériquement via l’eShop car une fois que vous pré-commandez, vous ne pouvez pas annuler. L’entreprise a réussi contre l’Allemagne et la Norvège, où ils ont été traduits en justice pour l’affaire.

