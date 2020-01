Nintendo remporte une action en justice contre MariCAR Inc.

Vous savez ce qui se passe lorsque Nintendo est touché sans autorisation quelque chose qui lui appartient: où ils regardent, mettent la balle ou, dans ce cas, la coquille bleue. Des versions HD de ses classiques aux suites inexistantes créées par des fans pour le pur plaisir, en passant par des adaptations pour les navigateurs Web d’œuvres avec «plus d’années que la polka», c’est un fait que la société japonaise Il essaie de jeter tout ce qui pourrait menacer l’exclusivité de ses propriétés intellectuelles.

Cette fois, cependant, la situation affecte le monde réel, et c’est que l’entreprise MariCAR Inc. a été condamné à payer à Nintendo 50 millions de yens Ou, ce qui est le même, environ 410 000 € au moment où j’écris ces lignes. L’entreprise, qui, comme vous l’aurez remarqué, présente en son nom une grande similitude avec le titre «Mario Kart“A été consacré, ni plus ni moins, à louer des karts à tous ceux qui le lui ont demandé de voyager dans les rues de Tokyo. Ce ne serait pas si inquiétant si ce n’était pas parce que les pilotes de ces véhicules amusants étaient toujours habillés costumes des personnages les plus célèbres du jeu Nintendo, quelque chose que l’entreprise n’a pas aimé.

MariCAR: une entreprise de moralité douteuse

Le processus judiciaire a pris du temps, le «grand N» y ayant déposé sa plainte en février 2017 et a été prolongé jusqu’à présent. Initialement le tribunal de district de Tokyo a demandé que l’amende de 10 millions de yensmais finalement ce montant Il a été porté à 50 millions en raison de l’intervention d’une cour d’appel.

Alors tu sais. Si vous ne voulez pas finir comme MariCAR Inc., condamné à payer une amende millionnaire à Nintendo, vous feriez mieux de rester hors de contact avec vos «bébés». Vous pourriez payer cher (littéralement).

