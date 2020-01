Nintendo remportera plus de 450 000 $ en justice contre le service non officiel de Mario Kart

Quand on l’appelait «Maricar», la société proposait même des costumes de Mario à porter

Nintendo a remporté une action en justice pour violation de la propriété intellectuelle contre Mari Mobility, une entreprise qui propose Mario Kart– des services de karting inspirés à Tokyo, au Japon.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce service non officiel; portant à l’origine le nom de Maricar, la société a été reconnue coupable d’avoir enfreint la propriété de Mario Kart de Nintendo en raison de la proximité de son nom et des tenues de personnage de Mario remises aux clients en 2018. Comme un enfant têtu ne voulant pas se coucher , Maricar a décidé d’ignorer cette décision et a continué de fonctionner comme d’habitude un mois plus tard.

Plus récemment, le service s’est renommé sous le nom de “ Street Kart ”, abandonnant la pratique de la location de costumes Mario et s’efforçant de se distancier de Nintendo sur son site officiel.

Malgré cela, une nouvelle décision a de nouveau déclaré l’entreprise coupable de violation de propriété. En 2018, Nintendo a reçu 10 millions de yens (environ 92 000 $); selon Inside (via Kotaku), Mari Mobility a interjeté appel sans succès contre cette décision, cette dernière affaire judiciaire lui ordonnant maintenant de payer une augmentation de 50 millions de yens (environ 458 000 $).

Tout comme elle l’a fait dans sa récente victoire en justice relative à la télécommande Wii, Nintendo a déclaré qu’elle continuerait de prendre les mesures juridiques nécessaires pour protéger ses produits et ses biens.

Donc, nous devrions probablement nous attendre à ce que les tenues Mario reviennent dans quelques semaines, alors?

