Nintendo renouvelle plus de 30 marques

Pouvez-vous tous les nommer? (Image: Vagrant Rant)

Nintendo a soumis 39 marques de commerce à renouveler, notamment des titres tels que Super Mario Sunshine, Kid Icarus, etc.

Selon Nintendo Life, c’est un peu étrange car la liste n’est généralement pas aussi longue. En outre, la liste comprend un large éventail d’âge avec des jeux plus anciens comme Kirby 64 The Crystal Shards et des jeux plus récents comme Nintendogs + Cats.

Pour clarifier, les entreprises renouvelleront leurs marques afin de s’assurer qu’elles détiennent toujours tous les droits sur ce nom et cette propriété. Mais, cette énorme liste pourrait signifier que certains remakes ou ports arriveront dans un proche avenir.

Via japanesenintendo.com, la liste complète peut être consultée ci-dessous:

Alleyway Cruis’n Animal Crossing: City Folk Balloon Kid Card Hero Dillon’s Rolling Western The Last Ranger Eternal Darkness Face Raiders Freaky Forms Golden Sun Dark Dawn Jam With The Band Kid Icarus Kirby 64 The Crystal Shards Kirby Air Ride Kirby Mass Attack Kirby’s Adventure Majby’s Mask Masque Mario Sports Mario contre Donkey Kong Mini-Land Mayhem! Mario vs Donkey Kong Minis March Again! Nintendogs + Cats Nintendo Presents Style Boutique Ocarina of Time Phantom Hourglass Pullblox Pushmo Radar Mission Shadows of Almia (Pokémon Ranger) Skyward Sword Spirit Camera Steel Diver Super Mario Sunshine Super Mario World Swapnote The Adventure of Link The Wind Waker Urban Champion WarioWare Smooth Moves Wave Race Wave Race

Pensez-vous que Nintendo renouvelle simplement plus de marques de commerce à des fins de propriété ou ont-elles quelque chose dans leur manche?

